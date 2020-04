Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mödling (pts006/22.04.2020/08:00) - "Wir verspüren bei unseren Kunden schon eine verstärkte Nachfrage nach unseren Fachleuten, um beim Wiederanfahren unserer Industrieofenanlagen zu unterstützen", berichtet Frank Tuminski, Serviceleiter der AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg. Sein Kollege Claus Wöhr ergänzt: "Auch steigt die Nachfrage nach Ersatz- und Verschleißteilen langsam wieder an. Unsere Kunden tun alles, um die Produktion so schnell und so sicher wie möglich wieder anzufahren. Großes Interesse herrscht auch an unserem Online-Portal myAichelin - hier landen Ersatzteilanfragen am schnellsten Weg beim zuständigen Sachbearbeiter." http://www.myaichelin.com An der Spitze dieses erfahrenen und bewährten Service-Teams für Industrieofenanlagen steht nun seit 1. April 2020 Herr Thomas Peinkofer. Er ist mit seiner strikten Ausrichtung auf den Kundenerfolg der richtige Mann am Steuer, um die AICHELIN Service GmbH aus dem Corona-Abschwung in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Thomas Peinkofer bringt seine Markt- und Führungserfahrung aus fast 20 Jahren im Anlagen- und Maschinenbau in diese neue Aufgabe ein. Er war zuvor in leitenden Funktionen in Vertrieb, After Sales Service und Projektmanagement für internationale Hersteller erfolgreich tätig. AICHELIN Service GmbH Die AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg, Deutschland, ist sowohl Kompetenzzentrum für alle Serviceleistungen an AICHELIN-Wärmebehandlungsanlagen als auch an Fremdanlagen. Am Standort Ludwigsburg befindet sich auch das zentrale AICHELIN-Ersatzteillager mit der Versandlogistik sowie die Leitstelle für die Einsatzplanung der Service-Techniker. Mit rund 80 Technikern im Innen- und Außendienst betreut und berät AICHELIN Service ihre Kunden zu Ersatzteilen, Inspektionen, Instandsetzung, präventiver Instandhaltung, Umbau und Modernisierung, Industrie-4.0-Lösungen, aber auch zu Schulungen und Seminaren. http://www.aichelin-service.de Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriebeheizungssysteme, Regelungs- und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT zur Gruppe, die mit über 1.100 Mitarbeitern zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Russland und den USA, sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern. http://www.aichelin.com (Ende) Aussender: AICHELIN Holding GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Brosche Tel.: +43 2236 236460 E-Mail: Wolfgang.Brosche@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200422006

