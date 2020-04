LONDON (dpa-AFX) - Die Inflation in Großbritannien hat sich im März etwas abgeschwächt. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt National Statistics am Mittwoch in London mit. Im Februar hatte die Rate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet.



Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise im März stabil. Auch dies war erwartet worden.



Im März war die Corona-Krise mit voller Wucht in Großbritannien aufgeschlagen. Die Jahresinflationsrate wurde vor allem durch gesunkene Treibstoff- und Bekleidungspreise gedrückt. In der Krise sind die Rohölpreise deutlich gesunken./jsl/mf/stk