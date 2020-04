22.04.2020 - Der Villeroy & Boch-Konzern (ISIN: DE0007657231) hat im Q1 insgesamt noch relativ gut abgeschnitten, wenn man bedenkt, dass gegen Ende des Quartals die Corona-Maßnahmen zu kräftigen Einbußen führten. Man hat einen Konzernumsatz in Höhe von 182,4 Mio. EUR (inkl. Lizenzerlöse) erreicht und lag damit um 15,3 Mio. EUR bzw. 7,7 % unter dem Vorjahresniveau. Infolge der Corona-Pandemie zeigten sich bereits seit Januar spürbare Auswirkungen - vor allem in China. Während in den ersten beiden Monaten das Umsatzniveau des Vorjahres noch übertroffen wurde, mussten im März starke Umsatzrückgänge, ...

