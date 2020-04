Thyssenkrupp Materials France (tkMF) hat sich für Shippeo, den Marktführer für Echtzeittransparenz in der Supply Chain entschieden, um den Warentransport zu vereinfachen. Zusätzlich zu verbesserter operativer Leistungsfähigkeit in der Logistik und geringeren Kosten verschafft sich tkMF einen Wettbewerbsvorteil, indem das Unternehmen seinen Kunden weitere Dienste anbieten kann.

Mithilfe von Shippeo will tkMF Lieferungen in Echtzeit verfolgen, um sein Distributionsnetzwerk effektiver zu managen. tkMF ist ein Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen auf dem französischen Markt und zudem global als Lagerist, Versender und Verarbeiter tätig. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für viele verschiedene Branchen an.

Innerhalb dieses Netzwerks liefert Shippeo Prognosen und Echtzeitinformationen über Warenlieferungen. So kann das Kontrollzentrum für Transport und Logistik Lieferungen im laufenden Betrieb nachverfolgen. tkMF will auf diese Weise nicht nur wertvolle Informationen für den Vertrieb erlangen, sondern auch die Transportkosten signifikant senken, die zurzeit den zweitgrößten Budgetposten darstellen. Shippeo ermöglicht darüber hinaus eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen tkMF und seinen Logistikpartnern (3PL), indem die zeitaufwendigen Tätigkeiten wie E-Mails und Telefonate bei der Nachverfolgung von Lieferungen wegfallen. Kunden des Stahlherstellers können über die Plattform von Shippeo außerdem sehen, wo sich ihre Lieferung gerade befindet, Details zum Eingang der Lieferung einsehen und werden frühzeitig über die Ankunftszeit und mögliche Verspätungen informiert.

"Wir sind stolz, tkMF in ihrer Transportlogistik zu unterstützen. Mit 40.000 Tonnen Spezialstahl, der jährlich an 4.000 Kunden in ganz Frankreich geliefert wird, muss tkMF besondere logistische Herausforderungen, wie Schwertransporte, bewältigen. Mit den Daten von Shippeo kann tkMF seine gesamte nachgeschaltete Lieferkette administrieren vom Transportdienstleister bis hin zum Kunden. So senkt das Unternehmen Kosten, liefert pünktlicher und erhöht das Service-Level", erklärt Lucien Besse, Mitgründer und COO von Shippeo.

"Von der ersten Projektphase an haben wir ein Vertrauensverhältnis zum Team von Shippeo aufgebaut, was uns in unserer Entscheidung zusammenzuarbeiten, jeden Tag aufs Neue bestätigt. Mit Shippeo wollen wir die Kundenzufriedenheit und das Service-Niveau steigern sowie unsere Lieferkosten senken. Wir gehen davon aus, dass sich die Lösung bereits zum Ende des ersten Einsatzjahres hin amortisiert.

Außerdem fordert die aktuelle Zeit der Unsicherheit durch die Covid-19-Pandemie viel Flexibilität. Die Überwachung unserer Warenströme und der Austausch mit unseren Kunden über ihre Kapazitäten, Lieferungen entgegenzunehmen hilft uns, den veränderten Anforderungen in dieser schwierigen Zeit gerecht zu werden. Die Plattform von Shippeo dient dabei als gemeinsames Tool für Transporteure, Produktion und Handel, um die aktuelle Krise bestmöglich zu meistern", ergänzt Olivier Coural, Director of Operations and Supply Chain bei thyssenkrupp Materials France.

Lernen Sie mehr: www.shippeo.com/press-releases/thyssenkrupp-materials-france-und-shippeo-machen-transportlogistik-transparenter

Contacts:

Press: Céline Bonniot, celine.bonniot@shippeo.com