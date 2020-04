Leitete der gestrige Dienstag (21.04.) die vorläufige Trendwende in den Aktienindizes ein? In den letzten Handelstagen zeigte die Erholung bereits erste Erschöpfungstendenzen. Auf der Oberseite passierte nicht mehr viel. Neue Impulse blieben aus, wichtige Widerstände dagegen intakt. Ob der Dienstag nun den Eintritt in ein neues Korrekturszenario markierte oder (noch) nicht, bleibt natürlich noch abzuwarten, doch Obacht ist allemal geboten. Wir möchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...