Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am Mittwoch zunächst fester.Der DAX zeigte sich zum Sitzungsbeginn 1,17 Prozent höher bei 10.370,25 Punkten.Höhere Schwankungen und Nervosität prägen laut Marktbeobachtern aber weiter das Geschehen.Turbulenzen am Ölmarkt reißen nicht abIm Fokus der Anleger steht nach wie vor der Ölmarkt, an dem es weiter kräftig abwärts geht. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise ...

