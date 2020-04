Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal von einem starken Pharmageschäft besonders in Europa profitiert und den Umsatz gesteigert.Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal etwas mehr umgesetzt als im Vorjahr. Dabei sieht das Management bislang nur begrenzte Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft, wie Roche am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen in Basel mitteilte. Unterdessen arbeitet das Unternehmen weiter an Produkten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit ...

