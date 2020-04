Weinfelden (ots) - Das Reisebüro Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter von Flussreisen, gibt bekannt, dass sich der Bau seines neuen Flussschiffs Excellence Empress verzögert. Wegen erhöhter Corona-Schutzmassnahmen auf der niederländischen Schiffswerft legt der Schweizer Luxusliner vier Wochen später als geplant ab.Gegenwärtig befindet sich die Excellence Empress in der Schiffswerft in Heusden/NL. Diese wird ab sofort und vorerst bis 1. Juni deutlich weniger Werftarbeiter als bisher für den Bau des neuen Schweizer Flussschiffs einsetzen können. Nur so kann ein sicherheitsgerechter Abstand und damit der Gesundheitsschutz der Arbeiter auf der Werft gewährleistet werden. Die Werft folgt damit den Richtlinien der niederländischen Behörden.Die Massnahme sei wichtig und richtig, man gehe von einer Bauverzögerung von rund vier Wochen aus, sagt Stephan Frei, Geschäftsleiter des Excellence-Reiseveranstalters Reisebüro Mittelthurgau. "Aber es ist auch bitter für uns und für unsere Gäste, die sich auf die Ankunft des neuen Flussliners in der Schweiz gefreut haben". Die Excellence Empress wird von der niederländischen Werft direkt zur Donau kreuzen, um dort ihren Routenplan ab 12. Juli zu erfüllen. Ihren Heimathafen Basel wird die "Empress" erst im Herbst anlaufen.Die Excellence Empress ist das neuste Schiff der Reederei des Badener Familienunternehmens Twerenbold. Mit der Entwicklung des Abgasreinigungssystems Clean Air Technology (CAT) erzielen die Schweizer Schiffsbauer eine bisher nie erreichte Emissionsreduktion für zukunftsfähiges Reisen auf dem Fluss.Ihr Medienkontakt:Stephan Frei, GeschäftsleiterReisebüro MittelthurgauCH-8570 WeinfeldenT +41 71 626 85 85stephan.frei@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100846429