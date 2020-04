Beste Verkaufszahlen "ever" während Corona! Heute die Gelegenheit!?

Anzeige / Werbung

Gelegenheit und News: Erneut großes Millioneninvestment für Micro-Cap

Es gibt diese Gelegenheiten, die man nicht oft einfach liegen lässt und kurze Zeit später realisiert, dass man sie hätte ergreifen sollen. Genau eine solche Gelegenheit sehen wir jetzt:

Dieses Unternehmen meldete erst in diesen Tagen die besten Verkaufszahlen seiner Geschichte.

Die Aktie des Unternehmens ist noch ein Pennystock, das Unternehmen aber inzwischen offensichtlich so stark aufgestellt, dass es in unseren Augen nur eine Frage der Zeit ist, wenn die Aktie die Sphären des Pennystockdaseins verlassen wird.

Wir sind überzeugt, dass Anleger, die jetzt gleichziehen mit jenen akkreditieren Investoren, die erst heute erneut Millionen in dieses Unternehmen investiert haben, unter dem Strich die Chance haben könnten, Renditen bis hin in den vierstelligen Prozentbereich zu erzielen.

Mini-Bewertung im Kontext der bisher gelieferten Zahlen

Wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie wohl schnell feststellen, dass dieses Unternehmen extremes Wachstum hinlegt und die Aktie in diesem Zusammenhang derzeit extrem unterbewertet erscheint. Allein für den Monat März meldete das Micro-Cap-Unternehmen Sales im Wert von deutlich über 4 Mio. Dollar (CDN), im Februar waren es noch unter 3 Millionen. Die vom Management genannten Prognosen indizieren für 2020 Umsätze von weit mehr den Betrag, mit dem das Unternehmen aktuell an der Börse bewertet ist: aktuell nicht einmal 40 Mio. Dollar (CDN). Die Aktie ging gestern bei einem Kurs von 0,335 (CDN) aus dem Handel der kanadischen Heimatbörse.

Die kanadische Mota Ventures verkauft mit seinem US-Markenportfolio, allem voran mit First Class, mit CBD angereicherte Premium-Produkte online. Der "Corona-Monat" (März) war verkaufstechnisch der stärkste der ersten drei Monate in 2020. Mit der Lancierung neuer Immunprodukte will man die Verkäufe weiter vorantreiben: Zahlreiche Produkte wurden bereits im März lanciert.

Bislang verkauft man nur in den USA, während der europäische Markt aber bereits in Visier genommen wurde, hat man die führende spanische CBD-Marke Sativivda bereits geschluckt und somit den Weg für den Markteinstieg in Europa geebnet. Zahlreiche Meldungen über weiterhin erhebliche Fortschritte dürften zeitnah folgen. Mota steht offensichtlich plötzlich im Visier akkreditierter Investoren: Erst Anfang April wurde ein Millioneninvestment in Mota getätigt.

Heutige News: Millioneninvestment für Mota! Fast 5 Mio. Dollar (CDN) im April! Expansionspläne finanziert!

Soeben meldet Mota ein zweites Millioneninvestment: Ein sog. Private Placement über fast 3 Mio. Dollar (CDN) wurde heute Morgen abgeschlossen. Somit gehört Mota Ventures zu den derzeit sehr rar gesäten Unternehmen der CBD- und Cannabisbranche, die Geld am Kapitalmarkt erhalten. - Das ist ein starkes Zeichen! Die Aktie von Mota Ventures entwickelt sich seit einigen Wochen dank konstant starker Meldungen zu einem ebenso konstanten Renditebringer. In den letzten zwei Tagen folgten erhebliche Gewinnmitnahmen, die der strategisch clevere Anleger unseres Erachtens jetzt für sich und seinen Vorteil nutzen sollte. Denn liefert Mota Ventures weiterhin in dem bislang vorgelegten Eiltempo ab, dann hegen wir keinen Zweifel daran, dass das bislang erreichte Allzeithoch der Aktie vom Januar jetzt sehr schnell genommen werden sollte, und allein bis zu diesem Level sind mehr als 100% Zugewinn möglich. Auch charttechnisch drängt sich unseres Erachtens ein Kauf der Mota-Aktie auf.

Wir glauben, dass einige Anleger eine große Chance sehen, weshalb der frühere Vogel womöglich den größeren Wurm fangen könnte. Wir jedenfalls sehen in Mota Ventures auf dem aktuellen Kursniveau derzeit eine Perle, die jetzt sehr schnell zum funkelnden Diamanten aufpoliert werden sollte. Das Management liefert das, was erfolgreiche Anleger wollen: konstant starke Ergebnisse und Erfolgsmeldungen, die den Markt bewegen!

Die Notierung als Pennystock und die zuletzt gelieferten Zahlen sowie auch die entsprechend starken Aussichten für dieses Unternehmen passen in unseren Augen jedenfalls inzwischen überhaupt nicht mehr zusammen. Und da sind wir mit unserer Meinung ganz offensichtlich nicht allein: Akkreditierte Anleger geben 2,8 Mio. Dollar für den Ausbau der Geschäfte:

Mota Ventures*

WKN: A2PWJ7

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News: Mota Raises $2.8 Million in Additional Private Placement

Schon im März hatte der Mota-CEO und First Class CBD-Mitgründer Ryan Hoggan mit den Aussichten für das Gesamtjahr 2020 und zahlreichen Rekordmeldungen in Hinblick auf Kundenzuströme im Onlinegeschäft auf sich aufmerksam gemacht. Wir haben eine entsprechend heftig ausfallende Rallye erwartet und diese ist letztlich auch so ausgefallen. Dank der Gewinnmitnahmen der letzten zwei Handelstage bietet sich unserer Meinung nach aktuell eine erneut tolle Einstiegsgelegenheit.

Rund 10 Mio. Dollar (CDN) in Sales für die ersten drei Monate in 2020

Mota Ventures meldete erst in diesen Tagen die bisher höchsten Verkaufszahlen in 2020 für den März und dies quasi für DEN "Corona-Monat", in welchem es für viele leider eher bergab ging.

Für die ersten drei Monate liegt man bei Mota inzwischen bei Sales von rund 10 Mio. Dollar (CDN) und das Geschäft mit dem Onlineverkauf der First Class CBD-Produkte (Öle, Tinkturen, Nahrungsergänzung) soll unter dem Strich sogar bereits Gewinne abwerfen.Eine neue Immunproduktlinie sorgte für zusätzlich enorme Kundenzuströme.

Fast 20.000 Kunden im März mit Produktabo

Ein weiter Clou:Tatsächlich haben im März 18.962 Kunden ein monatliches Produktabo abgeschlossen! Das heißt so viel, dass wir von wiederkehrenden Umsätzen sprechen, also folglich keiner Eintagsfliege. Die Samen für langfristige Erfolge scheinen also gesät.

Wir rechnen ab Montag mit einer sehr heftigen Reaktion des Marktes und schließen eine bereits kurzfristige Verdopplung des Aktienkurses keineswegs aus, ist die Gesamtschau auf die bislang erzielten Rekordergebnisse wohl zu stark, als dass sie unbeachtet bliebe. Mota Ventures entpuppt sich als neuer "Star" im Microcap-Segment. Selbst die großen Milliardenkonzerne der Cannabisindustrie vermögen aktuell (nach teilweise Jahren noch immer) nicht zu leisten, was Mota Ventures binnen nur weniger Monate aufgestellt hat.

"Ich bin von unserer Performance für den März 2020 äußerst angetan, einem Monat, in dem die Welt und die Wirtschaft vor unermesslichen Herausforderungen standen. Unsere Fähigkeit, effizient neue Innovationen umzusetzen und neue Produkte auf den Markt zu bringen, ist ein perfektes Beispiel für unseren primären Wettbewerbsvorteil und dafür, dass wir im E-Commerce-Bereich führend sind." - Ryan Hoggan, CEO von Mota Ventures

Tatsächlich hat Mota Ventures mit den jüngst lancierten Rekorden schon jetzt all unsere Erwartungen noch einmal bei weitem übertroffen. Die Aktie gehörte zu den großen Gewinnern einer außergewöhnlichen Krisenzeit und wird wohl insbesondere auch mit dem geplanten Hochfahren der Wirtschaft in den USA und Europa zu den besonders großen Profiteuren gehören, mitunter auch deshalb, weil man nach erfolgreicher Übernahme der bereits erfolgreich eingeführten spanischen CBD-Marke Sativida das bislang in den USA erfolgreiche Geschäftsmodell zu duplizieren plant, wie das Unternehmen neulich bekannt gab. Für Sativida gibt es bereits eine existierende Infrastruktur in Europa.

Mota Ventures und die spanische Nummer-1!

Mota Ventures meldete am 26. März den Abschluss der Übernahme der Handelsmarke der spanischen CBD-Nummer-1: Sativida. Sativida ist laut eigenen Angaben der führende Online-Händler für CBD-Produkte in Spanien und Mexiko. Aber auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern kann man die Sativida-Produkte (Öle, Cremes, Samen etc.), die biozertifiziert sind, bereits kaufen.

Somit ist dem Management von Mota Ventures erneut ein gewaltiger Deal für seine Aktionäre gelungen und es ist davon auszugehen, dass der Mota-CEO und das Marketing-Ausnahmetalent Ryan Hoggan auch Sativida zu einer internationalen Umsatzmaschine ausbauen wird. Die Mota-Marke First Class, ja, und wir meinen, das darf man nach Bekanntgabe der jüngsten Erfolge so formulieren, explodiert förmlich aus allen Nähten.

"Die Übernahme der Marke Sativida ermöglicht Mota einen sofortigen Eintritt in den europäischen Markt und wird somit ein Baustein für unsere geplante europäische Expansion sein." - Ryan Hoggan, CEO von Mota Ventures

Auf einen Schlag erhält Hoggan mit seiner Mota jetzt Zugang zum europäischen Markt! Hoggan ist Mitgründer des Marketingkonzerns Unified und hat diesen zu einem Unternehmen aufgebaut, das allein im vergangenen Jahr Sales im Wert von 200 Mio. Dollar (US) umgesetzt hat. Hoggan leitet jetzt Mota und die Vermarktung der First Class-CBD-Produkte, für welche allein die ersten drei Monate in 2020 konstant Rekordzahlen vermeldet werden konnten. In den ersten drei Monaten des noch jungen Jahres setzte Hoggan also mit First Class und der neuen Immunproduktlinie bislang nur in den USA einen zweistelligen Millionenbetrag um!

Über 100% Zugewinn bis zum bisherigen Hoch im Januar

Die Aktie von Mota notierte noch im Januar ohne entsprechende vermeldete Unternehmenserfolge mehr als doppelt so hoch!!! Wir glauben, dass Anleger, die sich jetzt eine Position der Mota-Aktie ins Depot legen, sowohl schon kurz- als auch mittelfristig mit überdurchschnittlichen Kurszuwächsen rechnen dürfen. Ein erst heute erfolgtes bereits zweites Millioneninvestment (innerhalb nur eines Monats) von akkreditieren Investoren unterstützt unsere Annahmen, wie wir meinen!

Umsatzprognosen für 2020 erscheinen in Hinblick der jüngsten Rekorde mehr als nur realistisch

Sie sehen selbst, das Unternehmen meldet auch in Krisenzeiten einen Rekord nach dem anderen. Die Aktie hingegen erscheint in diesem Kontext bei einem Kurs von 0,335$ (CDN; Schlusskurs an der Heimatbörse in Kanada am Dienstag) extrem billig. Das Unternehmen ist aktuell mit nicht einmal 25 Mio. Euro bewertet (Quelle: Stockwatch; Oanda), und dies, obwohl die Umsatzprognosen allein schon basierend auf die Cannabis-CBD-Produkte bei zwischen 60 und 80 Mio. Dollar (CDN) für 2020 liegen, wie CEO Ryan Hoggan seinen Aktionären schon im Februar in einer Investor-Telefonkonferenz in Aussicht stellte. Da gab es noch keine Immunprodukte, die im März mit einem Millioneninvestment auf den Markt gebracht wurden.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Erfolg unserer Einführung unserer neuen Produktlinie. Die Nachfrage nach unseren neuen Immunprodukten war außergewöhnlich und ich glaube, dass die Produktlinie 2020 ein wesentlicher Umsatztreiber sein wird." - Ryan Hoggan, CEO von MOTA Ventures

Ein wesentlicher Umsatztreiber sollen nun also die Immunprodukte sein! Dabei lagen die Prognosen wie erwähnt schon vor Einführung der neuen Immunproduktlinie bei 60-80 Mio. Dollar (CDN).

CEO baute 200-Mio-Dollar-Business auf

Ryan Hoggan hat eine unglaublich beeindruckende Vita, allem voran der erst neuerliche großartige Erfolg, aus dem Marketing-Startup Unified innerhalb kürzester Zeit ein 200-Mio. Dollar-Business aufzubauen: Soviel setze Unified für das Jahr 2019 um! Unified hat unter seiner Leitung eine Datenbank mit über 4,5 Millionen Kundendatensätzen aufgebaut und konnte bis dato Verbrauchertransaktionen von mehr als einer Million zahlenden Kunden in Sektoren wie Schönheits-, Ernährungs- und CBD-Produkten im Wert von über 200 Millionen US-Dollar verbuchen.

Hoggan ist noch immer in Teilzeit bei Unified, konzentriert sich aber bei Mota Ventures auf das Ziel, den weltweit führenden CBD-Konzern zu schaffen. Die zuletzt lancierte Meldung über Rekordumsätzenfür die ersten beiden Monate in 2020 und der extrem erfolgreich Produktlaunch von Immunpräparaten indizieren einmal mehr, dass man das ins Auge gefasste Ziel auch erreichen kann.

First Class CBD und angepeilte Marktführerschaft im CBD-Bereich

Mota Ventures hatte erst im Januar die komplette CDB-Sparte des Marketingunternehmens Unified übernommen: First Class CBD. Unified konnte schon 2019 mit First Class zweistellige Millionenumsätze und einen Millionengewinn erzielen. Ein Gros etlicher börsennotierter Cannabisunternehmen kann hiervon lediglich in sog. "Dream Sheets" träumen.

Selbst eine über 7 Milliarden Dollar (CDN) schwere Canopy oder eine immer noch über 1 Milliarde Dollar (CDN) schwere Aurora Cannabis sind beide bislang defizitär. Mota Ventures hingegen ist als Microcap bis dato mit lediglich rund 36 Mio. Dollar (CDN) bewertet. Es klingelt, oder!?

Wir glauben, dass auf dem aktuellen Kursniveau mit einem Investment in Mota Ventures die in unseren Augen absolut überproportionalen Gewinnchancen zu den vorhanden Risiken mit Abstand überwiegen. Anleger sollten exakt zur selben Schlussfolgerung kommen, wenn sie ihre Hausaufgaben machen.

Über First Class CBD:

Das Angebot von First Class CBD reicht von Süßwaren über Salben, Tinkturen, Öle bis hin zu Produkten für den Hund. Die Umsatzzahlen mit den Premiumprodukten sind bereits jetzt sehr beeindruckend.

Genau diese Sparte ist seit kurzem endgültig in den Händen von Mota Ventures und das Unternehmen liefert jetzt extreme Umsatzsteigerungen!

First Class CBD mit Sitz in Wyoming ist Anbieter einer CBD-Hanföl-Rezeptur, die dem Anwender den therapeutischen Nutzen von Hanf ermöglicht. Das in diesem Produkt enthaltene Hanföl stammt aus Hanf, der in den Vereinigten Staaten angebaut wird. Bei einem besonderen Extraktionsverfahren bleiben alle heilsamen Eigenschaften des Hanfs erhalten. First Class CBD verfügt über ein überzeugendes Produktsortiment bestehend aus CBD-Öl-Tropfen, CBD-Fruchtgummis, schmerzlindernden CBD-Cremes und einem CBD-Hautserum. Mehr Infos: https://www.firstclasscbd.com

CBD: In Europa besser etabliert als Cannabis (THC)

Mota Ventures hat sich dem internationalen CBD-Markt verschrieben und will bereits kurzfristig als führender CBD-Konzern positionieren. CBD-Produkten wird von Experten ein unglaublich großes Marktpotenzial bescheinigt. Wie BDS Analytics und Arcview Market Research in diesem Jahr in einer Studie schrieben, könnte der US-Markt für entsprechende Produkte bis zum Jahr 2024 ein Volumen von 20 Mrd. USD erreichen. Aber auch für Europa wird enormes Potenzial prognostiziert: Der CBD-Markt "hat sich in den europäischen Staaten deutlich stärker etabliert als medizinisches Cannabis", heißt es in einem Bericht der Brightfield Group. "CBD wird bei den Europäern sowohl als Wellness-Produkt als auch als Tabakersatz angesehen." Brightfield prognostiziert, dass der europäische CBD-Markt von 318 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 auf fast 1,7 Mrd. US-Dollar bis 2023 ansteigen wird.

Unsere Einschätzung:

Das First Class-Geschäft liefert seit Übernahme durch Mota ein Rekord nach dem anderen. Die Lancierung neuer Immunprodukte brachte zusätzlich extrem starken Rückenwind. Alles spricht dafür, dass die zunächst ambitioniert wirkenden Umsatzprognosen für das Gesamtjahr 2020 inzwischen als durchaus realistisch einzustufen sind. Wo soll die Bewertung dann stehen? Sativida und das neu anzugehende Europageschäft sind bislang in den Prognosen überhaupt nicht eingepreist.

Das Unternehmen könnte sich jetzt tatsächlich sehr schnell als eines der international führenden CBD-Unternehmen etablieren. Werden die Umsatzziele für 2020 auch nur annähernd erreicht, ist in unseren Augen mit einer Bewertung im dreistelligen Millionenbereich zu rechnen, nimmt man es doch dann sehr wohl mit den Milliardenkonzernen der Branche auf, von denen viele bis heute keine sinnvollen, also profitablen Geschäfte umsetzen. Mota könnte in 2020 als einer der ganz großen Gewinner der Branche hervorgehen.

Bei einer Bewertung von aktuell ca. 23 Mio. Euro (Stand 21.4.) drängt sich unseres Erachtens ganz offensichtlich ein Kauf der Aktie auf.

Informieren Sie sich hier selbst über Mota Ventures:

Webseite: www.motaventures.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von Mota Ventures.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Mota Ventures zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Mota Ventures und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Mota Ventures einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Mota Ventures und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Mota Ventures im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA61972E1051