Wien (pts009/22.04.2020/09:00) - Dem Robert-Koch-Institut zufolge gilt eine Infektion mit Covid-19 über kontaminierte Oberflächen als möglich. So haben US-Virologen in Tests nachgewiesen, dass sich der neuartige Erreger Sars-CoV-2 bis zu drei Tage auf Kunststoff und Edelstahl halten kann. Das Wiener Unternehmen AMADEO Systems GmbH, Entwickler und Anbieter von smarten Zutrittslösungen, hat einen Türgriff entwickelt, der dank Oligodynamie, einem neuen Oberflächenverfahren, und der richtigen Materialauswahl das Risiko einer Schmierinfektion drastisch reduzieren soll. Mit dem Griff zur Türklinke hinterlässt man unweigerlich Bakterien und Viren. Die nächste Person, die diese berührt, nimmt diese Erreger durch die Haut auf. Ein unbewusster Griff ins Gesicht und im Zweifelsfall ist die Infektion bereits erfolgt. Um dieses Szenario im Keim zu ersticken hat Michael Makivic, Gründer und Eigentümer des österreichischen Unternehmens AMADEO Systems, ein neues Verfahren entwickelt, das Keimen und Viren erst gar keine Möglichkeit lässt, auf der Oberfläche zu überleben. Oligodynamie ist ein seit über 150 Jahren bekannter Effekt und bezeichnet die schädigende Wirkung von Metallionen auf unterschiedliche Krankheitserreger, wie Bakterien, Viren und Pilze. "Wir haben ein Verfahren entwickelt, das auf den Effekt der Oligodynamie setzt. Dieses ermöglicht es uns, für den AMADEO-Drücker ULC eine härtere Oberfläche zu schaffen, die frei von porösen Stellen ist, den Anforderungen des täglichen Lebens standhält und eine höhere antiseptische Wirkung aufweist", erläutert Makivic. Sämtliche Sichtteile des aus Edelstahl gegossenen Drückers machen sich den Effekt zunutze, indem der Griff-Rohling aus speziellen oligodynamischen Metallen hergestellt wird. Dieses soll das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche gänzlich verhindern. Makivic zufolge ist die neue Materialbeschaffenheit von AMADEO um ein Vielfaches härter als Lacke oder andere Beschichtungen, mit denen Türdrücker bisher antibakteriell ausgerüstet wurden. Türgriffe mit besseren hygienischen Eigenschaften werden vor allem in Krankenhäusern, Hotels, Schulen und öffentlichen Gebäuden benötigt und könnten das Infektionsrisiko für Patienten, Mitarbeiter, Gäste und Besucher nachhaltig senken. "Die beste Möglichkeit, eine Schmierinfektion zu vermeiden, ist und bleibt allerdings immer noch der berührungslose Zugang", weiß Makivic. So öffnet beispielsweise der AMADEO-Drücker ULC in Kombination mit dem AMADEO-i-Lock-System Türen für berechtige Personen selbständig/automatisch mittels NFC-Sensor. In einem nächsten Schritt strebt AMADEO Systems an, die Wirkung des neu entwickelten Verfahrens von einem unabhängigen Institut belegen zu lassen. Auf die Frage nach der genauen Zusammensetzung des neuen Materials von AMADEO erklärt Makivic: "Dies bleibt unser Betriebsgeheimnis." Fact Box: - AMADEO-Drücker ULC: UVP 139 Euro - AMADEO-i-Lock inklusive Drücker ULC: UVP 499 Euro Technische Merkmale Der Türdrücker ist in der exklusiven ULC-Form erhältlich, in Übereinstimmung mit der Nutzungsklasse 4, alle sichtbaren Teile sind poliert und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, der Griff ist aus hochlegiertem Edelstahl gegossen, poliert und die Oberflächen sind mit der höchstmöglichen antiseptischen Wirkung (oligodynamisch) behandelt. Abmessungen des Griffs: 22mmx144mmX60mm Vollgusseisen Rosette drehfest gelagert und gefedert: DM52 mmx10,9 Edelstahlguss mit aufsteckbarem Edelstahldeckel Die Befestigung ist konventionell und standardisiert durch 2 Stück M5 Torx-Schrauben in 38 mm Abstand und 8 mm Vierkant Bestellung unter: order@amadeosystems.com (Ende) Aussender: AMADEO Systems GmbH Ansprechpartner: Michael Makivic Tel.: +43 1 269 63 28 E-Mail: mm@amadeosystems.com Website: www.amadeosystems.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200422009

