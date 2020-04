Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottobrunn/München (pts012/22.04.2020/09:10) - Auch High-Tech-Branchen ächzen unter den Belastungen durch die Corona-Krise. Dringend notwendige Anschaffungen von Geräten werden auf die lange Bank geschoben. Gerade im Bereich der Messtechnik sind Spezialgeräte teuer, aber für exakte Messungen in allen Industriebereichen unerlässlich. Um Handwerk und Industrie in diesem Bereich zu unterstützen, hat die eudisa GmbH, ein deutschlandweiter Messetechnikspezialist, eine Corona-Initiative gestartet, bei der man neueste Mess- und Bearbeitungsgeräte in Kurz- und Langzeitmiete in einem Rundum-Sorglos-Paket nutzen kann. "Dadurch ist keine Bindung von Barmitteln nötig und das Unternehmen bleibt liquide und wettbewerbsfähig", so eudisa-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ulrich Diehl. https://www.eudisa.com/mieten 8.000 verschiedene Geräte der besten Hersteller mieten statt kaufen Bei eudisa ist die Miete von über 8.000 unterschiedlichen und hochspezialisierten Geräten ab einer Woche möglich und erstreckt sich bis zur Langzeitmiete. Dipl. Ing. Diehl: "Beim Mietservice übernehmen wir auch Reparatur, Kalibrierung, Wartung und Entsorgung und die Mietraten sind steuerlich sofort absetzbar." Für nahezu alle Bereiche können mittel- und langfristige Mietvereinbarungen getroffen werden: HF und Microwave, Kupfer und LWL/Glasfaser, Kabel-, Antennen- und PIM-Messtechnik, SDH/SONET/ETHERNET, Mobilfunk-Messtechnik, Elektro und Industrie. eudisa-Rundum-Sorglos-Miet-Service für Elektrobranche und Industrie: * Immer ein einsatzfähiges, topmodernes Gerät * Keine Kapitalbindung für Kauf * Hohe Flexibilität * Immer die neuste Messtechnik * Lieferung in ganz Europa in 48 Stunden (Expresslieferung möglich) * Wir liefern und holen das Gerät ab * Mieten so lange Sie möchten, ab einer Woche bis zur Langzeitmiete * Flexibel die Miete verlängern * Tagesgenaue Abrechnung * Alle Geräte sind nach ISO-Norm kalibriert * Je länger Sie mieten, desto günstiger wird der wöchentliche Mietpreis * Über 8.000 verschiedene Produkte und Geräte von verschiedenen Lieferanten * Keine Kostenbelastung durch Abschreibung, Reparatur, Kalibrierung, Wartung und Entsorgung * Keine laufenden Kosten wie Lagerung und Personal * Mietraten steuerlich absetzbar * Miete & Leasing & Mietkauf, einfacher Einstieg in neue Bereiche ohne hohe Investitionen eudisa bietet modernste Messtechnik und geprüfte Gebrauchtgeräte Die eudisa GmbH ist Spezialist für modernste Messtechnikgeräte in den Bereichen WLAN, Kupfer und Glasfaser und Labormesstechnik. Vom einfachen Verdrahtungstester auf physikalischer Ebene (Layer 1) bis zur Reporting-, Monitoring- und Performanceanalyse-Lösung auf der Anwender- und Applikationsebene (Layer 7). Es können alle Geräte für die Labor- oder die Messtechnikabteilung auch als Gebrauchtgeräte besorgt werden. Alle Geräte sind qualitätsgeprüft, kalibriert und mit Garantie. Infos unter: https://www.eudisa.com (Ende) Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200422012

