Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ZEW-Umfrage unter Finanzexperten gab gestern Hoffnung auf eine baldige Belebung der deutschen Wirtschaft, so die Analysten der Helaba.Die Ölpreis-Turbulenzen würden hingegen unverändert auf die bestehenden Konjunktursorgen hinweisen. Weitere Hinweise auf die Wirtschaftsperspektiven würden morgen die vorläufigen Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindices (Deutschland, Frankreich und Eurozone) sowie das ifo Geschäftsklima Deutschland am Freitag geben. Zudem hätten die EU-Staats- und Regierungschefs auf dem morgen startenden EU-Gipfel die Chance, mit zusätzlichen Hilfen für angeschlagene Euro-Länder, das Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken. ...

