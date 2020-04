Linz (www.anleihencheck.de) - Russland hat bereits in den letzten fünf Jahren, in Folge einer sinkenden Inflation, den Leitzins von 17% auf heute 6,00% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für einen ausgeglichenen Staatshaushalt benötige Russland im Schnitt einen Rohölpreis von rund 45 bis 50 USD/Barrel. Unterschiedliche Standpunkte zum Thema Förderkürzung hätten in der Vergangenheit für einen Kursrutsch bei Rohöl gesorgt. Zwischenzeitlich hätten die Differenzen zur Förderkürzung gelöst werden können. Es bleibe die Unsicherheit über die künftige Ölnachfrage nach Corona. Aktuell pendele sich der Ölpreis bei einem Niveau von rund 20 USD/Barrel ein, zumindest bei der für Europa wichtigen Sorte Brent. Eindeutig zu wenig für die russische Staatskasse. ...

