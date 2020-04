Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit klaren Gewinnen präsentiert, nachdem an den beiden vorangegangenen Tagen Verluste verzeichnet worden waren. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.029,16 Punkten nach 1.994,63 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 34,53 Punkten bzw. 1,73 Prozent.Damit dürfte am Wiener Aktienmarkt eine vorsichtige Erholung gestartet sein. Auch an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...