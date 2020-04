FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine verhaltenere Studie der Commerzbank hat den Verkaufsdruck auf Südzucker am Mittwoch verstärkt. Die SDax-Papiere sackten um bis zu 5,4 Prozent auf 12,32 Euro. Damit kamen sie nach der vorherigen Erholungsrally in zwei Tagen bereits um fast 11 Prozent zurück. Analyst Michael Schäfer strich seine Kaufempfehlung, da er eine Rückkehr zur Zuckerpreisschwäche vergangener Jahre befürchtet. Er kappte daher seine Schätzungen für dieses Segment und die Gewinnerwartungen für die Tochter Cropenergies wegen schwacher Bioethanol-Preise.



Nach der jüngsten Erholung der Aktien sei das Chance-Risiko-Verhältnis für Südzucker nicht mehr attraktiv, so Schäfer. Mit seinem Kursziel von 15 Euro bleibt er aber klar über Xetra-Niveau.



Seit dem Krisentief Mitte März bei 9,97 Euro waren Südzucker-Papiere zwischenzeitlich wieder um bis zu 41 Prozent nach oben gerannt./ag/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

