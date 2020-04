Dass es mit den Banken nicht erst seit gestern abwärts geht, offenbart sich am langfristigen Kursverlauf des Barometers Stoxx 600 Banks. Seit dem Höhepunkt um 190 Punkten Anfang 2018 hat sich einmal mehr ein Abwärtstrend eingestellt, fand seinen vorläufigen Tiefpunkt jedoch im August letzten Jahres um 115 Punkten vor und legte seitdem wieder zu. Das allerdings nur, bis die Corona-Krise auch in Europa durchschlug und das Barometer binnen vier Wochen um 50 Prozent einbrechen ließ. Damit unterschritt der Index jedoch seine Tiefstände aus 2016 von 89,14 Punkten und schlug anschließend eine Seitwärtsbewegung ein. Unglücklicherweise präsentiert sich diese in einem symmetrischen Keil, derartige Konstrukte werden in der Charttechnik ...

