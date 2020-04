Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hat sich einiges getan. Der Index arbeitete weiter an seiner fulminanten V-Trendumkehrformation, muss nun allerdings noch den entscheidenden Schritt unternehmen, um das Chartbild vollends aufzuhellen… Rückblick. In der zurückliegenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Der Bereich 86 / 80 Punkte ist ein wichtiger Bereich. Insofern ...

