Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Turbulenzen an den Finanzmärkten sorgten gestern bei Peripheriespreads für Ausweitungen, so die Analysten der Helaba.In diesem Umfeld werde heute das Schatzamt Portugals mit zwei Versteigerungen am Primärmarkt aktiv. Bei dem zehnjährigen Papier liege der Aufschlag gegenüber Bundeswertpapieren aktuell bei 158 Basispunkten. Die Pendants in Italien und Spanien würden momentan 250 bzw. 141 Basispunkte über Bunds rentieren. In Griechenland liege der 10J-Spread bei 276 Basispunkten. (22.04.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...