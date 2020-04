Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt bleibt die zweite Woche in Folge ohne EUR-Benchmarktransaktion, so Dr. Frederik Kunze und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Somit stamme die letzte Emission in dem Segment mittlerweile vom 6. April (CFF; EUR 1,0 Mrd.; 4y; ms +35 Bp). Dabei handle es sich keineswegs um einen Stillstand am Covered Bond-Markt. Vielmehr habe sich die Emissionstätigkeit zuletzt in Richtung retained Covered Bonds verlagert. Dies habe besonders der vergangene Mittwoch verdeutlicht, an dem die niederländische ABN AMRO einbehaltene Covered Bonds im Volumen von insgesamt EUR 18 Mrd. emittiert habe. Auch die jüngst aufgelegten Export Finance-Programme in Spanien würden in diese Richtung deuten. Aus diesem Anlass werfen wir nachfolgend einen Blick auf den Markt für einbehaltene Emissionen und gehen neben möglichen Beweggründen für solche Bonds auch auf traditionelle Muster in diesem Segment ein, so die Analysten der NORD/LB. ...

