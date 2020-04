Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern war am EUR-Credit-Primärmarkt wenig Angebot zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit der APA Group und Firmenich SA würden sich derzeit zwei Non-Financial-Emittenten auf Roadshow befinden. Ersterer mit einer Senior-Unsecured-Anleihe im Benchmark-Format und einer geplanten Laufzeit von 10 Jahren. Letzterer beabsichtige, eine EUR-Benchmark-Senior-Unsecured-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren zu platzieren. Der einzige EUR-Deal aus dem Corporate- und Financial-Segment sei gestern vom US-Bekleidungsunternehmen PVH, in Form einer EUR 175 Mio. Aufstockung der bestehenden EUR 350 Mio. Senior-Anleihe (Fälligkeit 2024; neues Gesamtvolumen EUR 525 Mio.) bei einem Kupon von 3,625% gepreist worden. ...

