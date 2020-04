Guten Morgen,der Ölpreis-Crash ist das zentrale Thema an den Märkte, das wird noch ein paar Tage so bleiben und das ist gut so, denn: So normalisiert sich die technische Ausgangslage der Leitindices nach der ersten Phase der Erholungsrally.Die in den Medien vielzitierte Argumentationskette "…sinkender Ölpreis gleich mehr Pleiten gleich schwerere Rezession" ist zu flach. Erstens, weil eine Konsolidierung im Ölsektor ohnehin schon lange überfällig war (Stichwort Verschuldung der Fracking-Industrie) und zweitens, weil auch dieser Faktor in der Berechnung der Schwere der Rezession schon lange eingepreist ist. Hier macht es sich das Parkett einfach: Der Ölcrash dient als prima Argument, die Kurse erst einmal wieder durch Gewinnsicherungen zu drücken.

Den vollständigen Artikel lesen ...