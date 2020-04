Die Wertpapierexperten der Erste Group haben in einer Studie zum Öl-Sektor das Kursziel der OMV-Aktien von 60,0 auf 40,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "buy" wurde dagegen von Analyst Tamas Pletser beibehalten.Die Baisse in der Ölbranche sei eine Kaufgelegenheit, schrieb der Erste-Experte Pletser in seinem Bericht. Der Analyst hob die Aktien des heimischen Konzerns nach den jüngsten Kursverlusten ...

