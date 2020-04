LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für UBS von 15 auf 12 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Piers Brown geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Schweizer Bank die aktuellen Marktbedingungen gut meistern wird. Die UBS habe geringere Kreditrisiken als die Wettbewerber und sei gut kapitalisiert./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 00:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

