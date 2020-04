Wie lange kann Netflix die Weltmarktführerschaft gegen Disney verteidigen?

Die Aktie von Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061) konnte in den vergangenen Wochen kräftig zulegen. Seit dem Zwischentief vom 17. März bei 265 Euro ging es für die Notierungen um über 50 Prozent nach oben. In den vergangenen Wochen wurde der US-Konzern als möglicher großer Profiteur der Coronavirus-Krise gehandelt, und das zurecht, wie die jüngsten Quartalszahlen belegen.

Großer Kundenandrang

Der Streaming-Marktführer verzeichnet im ersten Quartal den größten Abonnentenzuwachs aller Zeiten. In den drei Monaten Januar bis März sprang die Anzahl der Bezahlabos weltweit um 15,8 Mio. in die Höhe, wie Netflix am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit verbuchte Netflix das Quartal mit seinem bislang größten Kundenandrang und übertraf sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen der Wall-Street-Analysten bei Weitem.

Massive Umsatz- und Gewinnzuwächse

Ende März verzeichnete das in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Unternehmen knapp 183 Mio. bezahlte Mitgliedschaften. Das große Kundeninteresse schlug sich auch in den Umsatzzahlen nieder. So legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28 Prozent auf 5,8 Mrd. US-Dollar zu. Der Gewinn wurde mit 709 Mio. US-Dollar mehr als verdoppelt.

Profiteur der Coronavirus-Krise

Während viele Unternehmen um ihre Existenz bangen, profitiert Netflix davon, dass sich viele Menschen wegen der Pandemie überwiegend nur noch zu Hause aufhalten. Doch diese Sondersituation dürfte nicht von Dauer sein. Netflix warnte seine Aktionäre, dass der Boom wohl nur vorübergehend sei und dass das Wachstum nach der Krise wieder abflauen dürfte. In der zweiten Jahreshälfte rechnet Netflix mit im Jahresvergleich sinkenden Abozahlen. Im laufenden Quartal erwartet der Videodienst 7,5 Mio. Neukunden.

