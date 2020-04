ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Die Aktie des Online-Payment - Anbieters Wirecard konnte sich gestern mit einem leichten Plus gegen einen stark fallenden Aktienmarkt behaupten, was auf ein gewisses Momentum deutet. Die Volatilität bleibt allerdings sehr hoch, was Leerverkäufer aus den USA und Großbritannien...

Den vollständigen Artikel lesen ...