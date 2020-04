Köln (ots) - Am 10. Mai ist Muttertag. Doch in diesem Jahr können zumindest all jene, die nicht mehr im Elternhaus wohnen, ihre Mutter wohl nicht zum Ehrentag in die Arme schließen. Wer seiner Mama trotz Social Distancing das Gefühl geben möchte, in Gedanken bei ihr zu sein, der findet bei Pixum eine ganz einfache Lösung: Ein persönlich gestaltetes Pixum Fotogeschenk, das auch noch direkt zur Mama nach Hause geliefert wird. Damit die Überraschung garantiert pünktlich zum Muttertag ankommt, legt man am besten direkt los mit der kreativen Gestaltung.Mütter lieben ihre Kinder - und Fotos von ihnen ganz besonders. Dank Pixum lassen sich ein paar süße Erinnerungsfotos einfach und schnell zum perfekten Fotogeschenk für die beste Mama der Welt verwandeln. Aus den witzigsten Kinderfotos und spaßigsten Momenten der letzten Jahre wird so im Handumdrehen zum Beispiel ein persönliches Pixum Fotobuch. Wer hingegen ein einzelnes Foto in Szene setzen möchte, findet bei Pixum eine Vielzahl an besonderen Fotogeschenken, die schnell zu gestalten sind. Vom Fotomagneten in Herzform, über Foto-Handyhüllen bis hin zur angesagten Design Emaille Fototasse - für jede Mama gibt es hier die passende Überraschung.Die Gestaltung funktioniert kinderleicht: Einfach auf pixum.de oder in der Pixum Fotowelt Software bequem von zu Hause aus gestalten und bestellen. Für die Erstellung auf dem Smartphone bietet Pixum die praktische Pixum App - so zaubern selbst Kurzentschlossene tolle Fotoerinnerungen binnen weniger Minuten.Besonders praktisch: Für eine gelungene Überraschung, kann man sein persönliches Pixum Fotoprodukt auch direkt zur Mama nach Hause senden lassen.Mehr Inspirationen zum Muttertag gibt es unter pixum.de/muttertag (https://www.pixum.de/muttertag).Wir sind weiterhin für unsere Kunden daFotos von gemeinsamen Erlebnissen wecken die schönsten Erinnerungen und verbinden uns mit unseren Lieblingsmenschen. Das Gestalten und Verschenken von persönlichen Fotoprodukten ist deshalb in jeder Situation etwas ganz Besonderes. Und das können unsere Kunden natürlich auch weiterhin wie gewohnt bei Pixum tun.Zurzeit gibt es keinerlei Einschränkungen für Bestellungen bei Pixum.Wir von Pixum unternehmen alles Notwendige, um die Fertigung aller Aufträge sicherzustellen und unsere Kunden sowie unsere Mitarbeiter zu schützen. Weder von unseren Produkten noch von der Verpackung geht eine Viren-Gefahr aus. Aktuell können wir alle Aufträge in der gewohnten Geschwindigkeit fertigstellen und verschicken.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4577429