BioNTech zählt zu den größten Hoffnungsträgern unter den Impfstoffentwicklern im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Das Mainzer Unternehmen erhält nun die Genehmigung, seinen Wirkstoff zu testen, wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Mittwoch mitteilte. Laut BioNTech soll es Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen geben. Die Aktie explodiert nach dieser Meldung. "Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...