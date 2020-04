Fabriken stehen still, Millionen Menschen sind statt im Auto im Homeoffice - die Öl-Riesen haben daher keine Abnehmer für die täglich aus dem Boden sprudelnden Ölmengen. Mitte in diesen nie dagewesenen Verwerfungen beim Ölpreis gibt es Firmen, die plötzlich wichtig und profitabel sind wie nie.Für Tanker- und Ölexperte J. Mintzmyer von Value Investor's Edge ist klar, wer der "größte Gewinner" ist. Öltanker-Unternehmen! Weiterhin sieht er einen "dramatischen Anstieg" des Bedarfs an Lagerkapazitäten ...

