Hannover (www.anleihencheck.de) - Euro- bzw. Coronabonds waren in den letzten Jahren die Vorschläge, nun kommt Bewegung in die Sache, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die Debatte über gemeinsame europäische Schulden gehe definitiv in eine neue Runde, aber wahrscheinlich nicht in die letzte. Das Europaparlament verlange im Kampf gegen die Coronakrise so genannte "Recovery Bonds". Dabei werde es sich aller Voraussicht nach um Anleihen handeln, die durch den EU-Haushalt abgesichert seien. Wichtig sei, dass damit künftige Investitionen finanziert werden sollten, aber nicht die bestehenden Schulden vergemeinschaftet würden. Für diese Forderung habe am Freitag die Mehrheit gestimmt - 395 von 694 (56,9%) abgegebenen Stimmen hätten dies gebilligt. ...

