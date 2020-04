NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach dem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen. Der Schweizer Pharmakonzern habe dank wichtiger Medikamente beim Umsatz besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt müsse aber noch die negativen Währungseffekte in seinen Erwartungen berücksichtigen, wodurch die Schätzungen für den Gewinn je Aktie etwas sinken könnten./tav/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 02:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

