Alibaba: Coronavirus als Chance zu Amazon aufzuschließen

Fast zwei Jahre lang drehte sich in Zusammenhang mit Aktien chinesischer Unternehmen alles um das Thema Handelsstreit zwischen China und den USA. Jetzt ist das Corona-Virus in den Vordergrund gerückt. So auch, wenn Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) im Fokus steht. Zumal der E-Commerce-Riese den Kampf gegen COVID-19 auch als Chance begreift.

Neue Technologien im Kampf gegen COVID-19

Alibaba bietet fortschrittliche Technologien in den Bereichen Cloud Computing und Künstliche Intelligenz an, um unter anderem den weltweiten Datenaustausch und die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Pflegekräften zu verbessern. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Videokonferenzplattform DingTalk als Teil der Alibaba Cloud.

Normalerweise dient sie rund 120 Millionen chinesischen Studenten dazu, Vorlesungen live zu streamen. In Zeiten der Corona-Krise hilft sie im weltweiten Kampf gegen Corona. Besonders interessant: Die Videokonferenzen werden in Echtzeit in elf Sprachen übersetzt, was besonders wichtig ist, wenn sich Wissenschaftler oder Ärzte aus allen Teilen der Welt austauschen möchten. Auf diese Weise kann es Alibaba dem großen Konkurrenten Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) gleichtun und dem immer wichtiger werdenden Cloud-Bereich Dynamik verliehen.

