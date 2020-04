Apples günstigstes iPad bekommt einem Bericht zufolge ein größeres Display - zudem kursieren Gerüchte über einen In-Display-Fingerabdruckleser für das Apple-Tablet. Auch beim kleinen iMac soll der Bildschirm von 21 auf 23 Zoll wachsen. Apple hat in diesem Jahr allerhand vor an der Hardware-Front. Neben neuen iPad Pros, dem Budget-Smartphone iPhone SE (2020) und kommenden neuen iPhone-12-Modellen, die sich mutmaßlich verspäten könnten, sind noch viele weitere Produkte in der Pipeline. iPad Air mit größerem Display? Wie die China Times berichtet, könnte Apple in der zweiten Jahreshälfte ein 11-Zoll-iPad für das Budget-Segment ...

