Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Auetal-Rolfshagen (pta021/22.04.2020/12:35) - Die Dr. Bock Industries AG übernimmt mit Wirkung vom 01. Mai 2020 99 % der Gesellschaftsanteile des Bekleidungsherstellers Sevenarx srl, eingetragen im rumänischen Handelsregister unter der Nummer J08/455/2005, Steuernummer 17282780 mit Geschäftssitz in Zarnesti, Scolii Str nr 204.



Die Sevenarx SRL wird als selbstständige Tochtergesellschaft der Dr. Bock Industries AG in Rumänien geführt.



(Ende)



Aussender: Dr. Bock Industries AG Adresse: Welle 23, 31749 Auetal-Rolfshagen Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Dietrich Bock Tel.: +49 5753 9274-0 E-Mail: dietrich.bock@drbockindustries.com Website: www.drbockindustries.com



ISIN(s): DE000A2AABY2 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien



