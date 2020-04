NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Gamesa nach zurückgezogener Unternehmensprognose für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Wenngleich die Rücknahme negativ zu werten sei, überrasche sie letztlich nicht, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andere Konzerne im Windkraftsektor hätten dies ebenfalls getan./ajx/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

SIEMENS GAMESA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de