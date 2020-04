Laut SMC-Research ist die Mensch und Maschine SE im ersten Quartal so dynamisch gewachsen, als gäbe es die Corona-Krise nicht. Auch die Prognose für das Gesamtjahr stellt ein fortgesetztes Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht, was der SMC-Analyst Adam Jakubowski mit Verweis auf die starke Marktposition von Mensch und Maschine als plausibel bezeichnet. Dementsprechend trauen die Analysten auch der MuM-Aktie eine Fortsetzung der positiven Performance zu.

Wie angekündigt und erwartet, sei MuM auch im ersten Quartal 2020 kräftig gewachsen. Der Umsatz habe sich um 24,5 Prozent und das Nachsteuerergebnis sogar um ein Drittel erhöht. Als gäbe es die Corona-Krise nicht, setze das Unternehmen damit seinen langjährigen Wachstumskurs unbeirrt fort. Dementsprechend sei auch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt worden, die erneute Rekordwerte bei Umsatz, Rohertrag und Gewinn vorsehe.

Die Zuversicht begründe das Unternehmen mit mehreren Faktoren, zu denen nach Darstellung von SMC-Research eine Sonderkonjunktur im Handelsgeschäft mit Autodesk-Lizenzen, eine hohe Akzeptanz der virtuellen Formate (Schulungen, Vertriebstermine, Messen) und die bisher gezeigte Robustheit des Geschäfts gehören. Unter anderem verweise MuM darauf, dass selbst in Italien im ersten Quartal neue Rekordwerte erreicht worden seien. Allerdings räume Mensch und Maschine ein, dass das zweite Quartal schwächer ausfallen werde und dass der Fokus weniger auf die Umsatz- oder Rohertragsziele als auf den Gewinn gerichtet sei, zu dessen Erreichung zusätzlich noch Spielraum im Kostenmanagement bestehe.

Angesichts der von MuM seit Jahren gezeigten ausgeprägten Prognosetreue halten die Analysten von SMC-Research diesen Ausblick für plausibel und haben ihre Schätzungen unverändert gelassen. Damit kalkuliert das Researchhaus weiter mit Werten am unteren Ende der Unternehmens-Guidance. Daraus resultiere ein unverändertes Kursziel von 50,00 Euro, auf dessen Basis SMC-Research das Votum "Buy" bestätigt hat.

