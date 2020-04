Luxemburg (www.fondscheck.de) - Mehr als 30 Gremien der Energiewirtschaft haben sich bei Spitzenpolitikern der Europäischen Union dafür eingesetzt, den Green Deal der EU in das Konjunkturpaket aufzunehmen, das die Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll, so die Experten von DNB Asset Management."Nachhaltigkeit wird ein Teil der Problemlösung sein, doch im derzeitigen Umfeld wird dem noch nicht viel Aufmerksamkeit gezollt", erläutere Jon Sigurdsen, Portfolio Manager des DNB Fund - Renewable Energy (ISIN LU0302296149/ WKN A0MWAL). "Der Green Deal der EU und insgesamt sinkende Renditen führen zu einer Neubewertung sauberer IPPs in Europa." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...