Neue umweltfreundlichere Einweg-Dispenserkomponenten für Flüssigkeiten verbessern die CO2-Bilanz mit Polyethylen aus erneuerbaren Ressourcen.

Nordson EFD, ein Unternehmen der Nordson-Gruppe (NASDAQ:NDSN) und weltweit führender Hersteller von Präzisions-Dosiersystemen für Flüssigkeiten, begeht den Earth Day mit der Einführung einer neuen Reihe von nachhaltig produzierten OptimumECO-Dispenserkomponenten, darunter Kartuschen, Stopfen, obere und untere Verschlusskappen.

Optimum ECO industrial syringe barrels and dispensing components help lower the carbon footprint with renewable, eco-friendly resins made from sugarcane stock. (Photo: Business Wire)