? Melde Dich gleich zum kostenlosen Bitcoin-Webinar am 27. April an: https://bit.ly/2KrieIw - Kryptowährungen bei uns handeln: • Einfach, smart und zuverlässig mit der BISON App: https://bit.ly/38HtlaK • Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/2uarNqz - Mehr zum Video: Ruhig war es geworden um Facebooks Kryptowährung Libra. Nun aber hat Facebook ein neues Konzept vorgestellt - was steckt dahinter und wie wahrscheinlich ist nun die Umsetzung? Außerdem spricht Markus Miller, Gründer von Krypto-X, im neuen Krypto Update über die Pläne Chinas, seine Währung vollständig digitalisieren zu wollen. - Folgt uns auch auf Social Media für noch mehr Börse: • Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart • Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart • Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/