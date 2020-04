Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank AG, Martin Zielke, ist in der Vorstandssitzung des Bundesverbandes deutscher Banken zum neuen Präsidenten des Bankenverbands gewählt worden. Das gab der Verband in einer Pressemitteilung bekannt. Er übernimmt das Amt von Hans-Walter Peters, der vier Jahre lang an der Spitze des BdB stand.

"Der Bankenverband ist heute internationaler und weiblicher, die Einlagensicherung wurde reformiert und erstmals eine öffentliche Bank in die Einlagensicherung erfolgreich aufgenommen", lobte Zielke Peters' Wirken als Bankenpräsident. Die Corona-Pandemie habe Europa und die Welt mit voller Wucht getroffen, hob er zudem hervor. "Die Krise betrifft alle Themen, die für unsere Branche von zentraler Bedeutung sind: Europa, Digitalisierung, Bankenregulierung, Nachhaltigkeit und Sustainable Finance". Den Banken komme dabei eine wichtige Rolle zu.

Zielke ist den Angaben zufolge seit 2010 Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG und seit 2016 Vorsitzender des Gremiums. Der Diplom-Kaufmann sitzt ebenfalls seit 2016 im Vorstand des Bankenverbandes. In der Vorstandssitzung wurden zudem laut dem Verband weitere Personalien entschieden. Zu Mitgliedern des Präsidiums des Bankenverbandes wurden demnach Peters sowie Carola von Schmettow gewählt.

April 22, 2020

