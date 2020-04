Die Freiheitlichen stören sich bei den Coronahilfen daran, dass die private Vermietung von Ferienwohnungen bis maximal 10 Betten im Rahmen des häuslichen Zu- und Nebenerwerbes außer Acht gelassen werde. Die kleinsten Vermieter würden so "nachhaltig" geschädigt, so Tourismussprecher Gerald Hauser am Mittwoch in einer Aussendung. Die FPÖ prüft eine Verfassungsklage."Die privaten Vermieter von Ferienwohnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...