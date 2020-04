Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 21 avril/April 2020) - BioHarvest Sciences Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Canna-V-Cell Sciences Inc., has been approved for listing.

Listing and disclosure documents are available at www.thecse.com.

BioHarvest Sciences produces and sells a food-based Nutraceutical product called ViniaTM which contains the whole range of piceid resveratrol in natural state . The product is made by growing plant cells from red grapes in bioreactors utilizing the Issuer's platform technology which allows the growing of specific cells instead of the whole plant. The Issuer is also completing research to adapt its platform technology to growing of cannabis cells under a cannabis research license in Israel.

L'inscription de BioHarvest Sciences Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Canna-V-Cell Sciences Inc., a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

BioHarvest Sciences produit et vend un produit nutraceutique à base alimentaire appelé ViniaTM qui contient toute la gamme de resvératrol piceid à l'état naturel. Le produit est fabriqué en cultivant des cellules végétales à partir de raisins rouges dans des bioréacteurs en utilisant la technologie de la plate-forme de l'émetteur qui permet la croissance de cellules spécifiques au lieu de la plante entière. L'émetteur achève également des recherches pour adapter sa technologie de plateforme à la culture de cellules de cannabis sous licence de recherche sur le cannabis en Israël.

Issuer/Émetteur: BioHarvest Sciences Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BHSC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 410 301 419 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 88 808 599 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP/: 09076J 10 8 ISIN: CA 09076J 10 8 4 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 13767B101/CA13767B1013 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 23 avril/April 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Inc.

