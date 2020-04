Die seit Jänner 2019 im direct market plus der Wiene Börse notierte VST Building Technologies AG verstärkt ihre Vertriebstätigkeit im Polen und bestellt Tomasz Nowacki als Head of Sales in Polen. Vorstand Kamil Kowalewski: "Polen weist bereits seit Jahren ein stabiles Wirtschaftswachstum und eine starke Bauwirtschaft auf und wir sehen dort attraktive Opportunitäten im Bereich ökologisches und modernes Bauen, wie wir es bieten. Polen ist für uns daher ein attraktiver Markt, den wir künftig noch stärker adressieren. Tomasz Nowacki verfügt über ausgezeichnete Marktkenntnis und über ein breites Netzwerk, was sich sehr positiv auf unsere weiteren Wachstumsschritte auswirken wird." VST will auch künftig ihre Expansion in weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...