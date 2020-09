Der Kapitalmarkt in Osteuropa führt inzwischen ein Schattendasein, nachdem er vor der Finanzkrise unter dem Stichwort Konvergenz durchaus im Fokus der Anleger war. Die meisten lokalen Börsen sind aber sehr klein mit viel Old Economy Unternehmen, auch wenn es natürlich ein paar Ausnahmen gibt. Dazu gehören vielleicht auch die folgenden 10 Aktien Ideen aus Polen, Ungarn und Rumänien etc. Viel Spaß beim Video: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...