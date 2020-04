Russland wird demnächst den in Russland tätigen Minenunternehmen den Export von Gold erleichtern, in dem es dauerhafte Genehmigungen anstatt von Einmalgenehmigungen erteilen wird.Ein neuer Erlass der russischen Regierung zeigt, dass damit die Behinderungen, die der Goldexport durch die Corona-Pandemie hat, verringert werden sollen. Hierzu gehört unter anderem die Tatsache, dass durch den Ausbruch des Virus die Zahl der Passagierflüge drastisch eingeschränkt wurde.Die bisherige Handelskette von Gold ist bislang von russischen Geschäftsbanken dominiert, die in der Regel das Gold von den Minenunternehmen erwerben. Von diesen erwarb bisher die russische Zentralbank einen Großteil, um ihre Devisenreserven aufzustocken.

