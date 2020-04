Die börsennotierte Maschinenfabrik Heid AG verschiebt die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts 2019 um zwei Monate auf den 26. Juni 2020. Aufgrund der Covid-19-Pandemie müssen bei einer Beteiligung im Heid-Finanzanlagevermögen, die ihrerseits an diversen Unternehmen beteiligt ist, die Wertansätze der Beteiligungen geprüft werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens am Mittwoch. (Schluss) ...

