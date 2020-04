Es scheint, als würden sich die Zentralbanken bei der Einführung digitalen Zentralbankgeldes (Central Bank Digital Currency - CBDC) nicht schnell genug gehen können. In Europa sprangen in den letzten Tagen Frankreich und die Niederlande auf den Zug auf. Die Ersten aber waren aber wieder einmal die Chinesen.Denn vergangene Woche teilte China mit, dass man am 15.04.2020 das erste Blockchain-Netzwerk gestartet habe, wurde gleich am Folgetag der Startschuss für das digitale Zentralbankgeld gegeben.Das digitale Zentralbankengeld der Volksrepublik China soll nun erst einmal im Bezirk Xiangcheng in Suzhou in der Gehaltsauszahlung bei Regierungsbeamten getestet werden. Ab kommendem Monat will die chinesische Regierung dann die Auszahlungen ausweiten. Im Rahmen dieses Pilotprojektes kooperieren die Bank of China, die China Construction Bank, die Industrial and Commerical Bank of China sowie die Agricultural Bank of China.

Den vollständigen Artikel lesen ...