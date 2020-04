MBH Corporation PLC und Asia Pacific Energy Venture Pte Ltd kündigen Abspaltung anDGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges MBH Corporation PLC und Asia Pacific Energy Venture Pte Ltd kündigen Abspaltung an22.04.2020 / 17:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MBH Corporation PLC und Asia Pacific Energy Venture Pte Ltd kündigen Abspaltung anLondon, 22. April 2020 - Die MBH Corporation plc ("MBH") und Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd ("APEV") geben ihre einvernehmliche und beidseitige Vereinbarung bekannt, sich mit sofortiger Wirkung zu trennen.Am 17. Juni 2019 kündigte MBH (eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft) die Übernahme von APEV (ein Anbieter von EPC-Strom- und Energielösungen im pazifischen Raum) im Rahmen einer reinen Aktientransaktion an.Seit der Übernahme hat sich gezeigt, dass die Geschäftsstrategien von MBH und APEV in unterschiedliche Richtungen gehen, und die Hauptbeteiligten sind sich einig, dass eine Trennung im besten Interesse beider Parteien liegt. Dementsprechend wird sich APEV im gegenseitigen Einvernehmen von der MBH-Gruppe trennen. Die Gegenleistung, die an die APEV Anteilseigner zu zahlen wäre, wird nicht geleistet.Die Gesamtzahl der derzeit ausgegebenen Aktien beträgt 44.997.305. MBH geht davon aus, dass sich die Anzahl der Aktien vorbehaltlich des Abschlusses der Testate für KS Training Ltd, UK Sports Training Ltd und Guildprime Specialist Contracts Ltd erhöhen wird.MBH wird am 30. April 2020 Eckdaten der Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (ohne APEV) veröffentlichen. Der geprüfte Geschäftsbericht 2019 wird nun am 29. Mai 2020 veröffentlicht.Kontakt: MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Die Direktoren und Stakeholder von MBH und APEV nutzen diese Gelegenheit, um die äußerst effektive Art und Weise anzuerkennen, in der alle Parteien in den letzten 10 Monaten zusammengearbeitet haben; und die kooperative Art und Weise, wie sie die Spaltung umgesetzt haben.Callum Laing, CEO von MBH, bemerkt:'APEV ist ein fantastisches Unternehmen, und wir haben es im vergangenen Jahr sehr geschätzt, sie als Mitglied unserer Gruppe zu haben und wir wünschen ihnen für die Zukunft viel Erfolg. MBH konzentriert sich weiterhin auf die Strategie, die anderen Unternehmen der Gruppe weiterzuentwickeln und weitere großartige Unternehmen in unser Portfolio aufzunehmen.'Nathan Daly, COO von APEV ergänzt:'Das Management von APEV freut sich im letzten Jahr im Zuge der Weiterentwicklung unserer Geschäftsstrategie mit MBH verbunden gewesen zu sein, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf großen Infrastrukturprojekten im aufstrebenden Stromerzeugungssektor des pazifischen Raums liegt. Sollten sich unsere strategischen Interessen in Zukunft decken, würde APEV die Gelegenheit begrüßen, wieder enger mit MBH zusammenzuarbeiten.'Über MBHDie MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.www.mbhcorporation.comIR- und PressekontaktMBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 6422.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1027675Ende der Mitteilung DGAP News-Service1027675 22.04.2020 CET/CEST