Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Starke Impulse gab es im Handel zwischen Euro und Dollar nicht.Gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro bis am Nachmittag leicht. Er steht nun bei 1,0517 nach bei 1,0527 Franken am Morgen. Der US-Dollar wird ...

