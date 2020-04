Die Münchner Merkur Bank KGaA (ISIN: DE0008148206) will für das letzte Jahr eine Dividende in Höhe von 0,32 Euro auszahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,35 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,42 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Ausschüttung damit unverändert. Ursprünglich war eine Dividendenerhöhung geplant, dies wurde aus Vorsichtsgründen in der aktuellen Lage aber verworfen. Wie die in ...

