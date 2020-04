Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat im Rennen um einen Covid-19-Impfstoff eine wichtige Hürde genommen. Am Mittwoch genehmigte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) erstmals eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten. BioNTech darf seinen Wirkstoff "BNT162" - der in Zusammenarbeit mit dem Pharmariesen Pfizer entwickelt wird - nun an 200 gesunden Freiwilligen testen. BioNTech teilte ...

